Voortvluchtige man met vuurwapen is opgepakt en gewond naar ziekenhuis gebracht

De politie kreeg rond 20.30 uur de melding dat een onbekende man schoten zouden hebben gelost bij De Centrale. Daarbij raakte niemand gewond. De verdachte ging er vervolgens te voet vandoor.

De persoon zou zich ophouden in de Borneostraat. De Vlietzone is in de wijde omtrek afgesloten. Ook de Dienst Speciale Interventies (DSI) is aanwezig.

Ⓒ Kappers Media

Volgens omstanders zou de man via de achterkant van een cafetaria aan De Centrale gevlucht zijn. Hij werd daar op het toilet gespot met een vuurwapen.

De politie roept mensen nadrukkelijk op om bij het aantreffen van de verdachte zelf geen actie te ondernemen.

Met vuurwapen op toilet

De politiehelikopter vliegt momenteel boven Leeuwarden om politieagenten op de grond te ondersteunen met de zoektocht naar de verdachte.