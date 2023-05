Weer doden bij aanvallen op en vanuit Gaza

Kopieer naar clipboard

Bij de opgelaaide onrust zijn in de afgelopen dagen dertig doden gevallen. Ⓒ ANP / Zuma Press

JERUZALEM - Het Israëlische leger heeft donderdag aanvallen uitgevoerd op bijna 200 doelwitten in de Gazastrook. Vanuit Gaza zijn volgens Israël sinds woensdag meer dan 600 raketten afgeschoten, waarvan een kleine 200 werden onderschept. Bij de opgelaaide onrust zijn in de afgelopen dagen dertig doden gevallen; 29 aan de Palestijnse kant en één persoon in Israël. Voor donderdag stond het dodental op 25.