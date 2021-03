‘Omroep ZWART zit met Akwasi in de maag’

Ook Katja Schuurman treedt toe tot de NPO, ze heeft een overstap gemaakt van RTL naar POWNED om daar een nieuw programma te presenteren over wat wel en niet kan in deze tijd. Ondanks het belegen programma heeft Katja Schuurman wel de we-gaan-erover-lullen factor. Verder in de podcast: filmjournalist Marco Weijers merkt op dat de streamingdiensten een steeds groter aandeel krijgen in de filmindustrie, The Voice lijkt zijn magie kwijt te zijn en een oud producent van Ik Vertrek maakt nu zelf Ik Vertrek blunders.

