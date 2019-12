16-jarige zet ontvoering voor ogen moeder in scène

Een worsteling tussen de moeder en de ontvoerders. Ⓒ Politiebeelden

NEW YORK - Twee ontvoerders hebben maandagavond een 16-jarig meisje dat in New York naast haar moeder over straat liep in een auto gesleurd. De moeder werd beetgepakt en tegengehouden. Woensdag werd bekend dat de ontvoering in scène was gezet.