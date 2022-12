Hoogste alarmniveau na uitbarsting Indonesische vulkaan Semeru, omwonenden geëvacueerd

Het centrum voor vulkanologie en rampenpreventie (PVMBG) heeft het alarmniveau voor Semeru verhoogd van niveau drie tot vier, zegt woordvoerder Hendra Gunawan op televisiezender Kompas TV. „Dat betekent dat het gevaar in de bevolkte zones en de activiteit van de vulkaan zijn verhoogd.”

Ⓒ ANP / Associated Press

De 3.676 meter hoge berg Semeru, in het oosten van het eiland Java, heeft zondag een aswolk van zo’n 1,5 kilometer uitgespuwd. Er zijn nog geen meldingen van slachtoffers, maar Gunawan raadt iedereen aan om minstens 9 kilometer van de krater te blijven. De autoriteiten roepen de bevolking ook op om een zone van 13 kilometer bij een rivier te vermijden, waar de aswolk naartoe bewoog. Honderden mensen zijn geëvacueerd.

Er zijn volgens Belga opvangplaatsen opgezet om ontheemde personen op te vangen en de autoriteiten hebben maskers uitgedeeld aan de omwonenden. Na de uitbarsting werd het internet onderbroken en waren er problemen met het mobiele telefoonnetwerk, merkte een journalist van AFP ter plaatse.

Aardbeving

Java werd zaterdag ook al getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.4. Het gaat om het westen van het eiland, waar een aardbeving enkele weken geleden nog honderden mensen het leven kostte. Zeker één persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen meldingen van andere slachtoffers of grote schade.

Een man in een boot zaterdag in het westen van Java na overstromingen. Ⓒ ANP / Zuma Press

Het epicentrum lag volgens de Indonesische autoriteiten aan land, op 118 kilometer diepte. De beving was onder meer voelbaar in de hoofdstad Jakarta. Er is geen tsunamigevaar. Volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS had de aardbeving een kracht van 5.7.

De aardbeving van vorige maand had een kracht van 5.6 en vond plaats op een diepte van 10 kilometer. Er waren veel slachtoffers omdat het epicentrum in dichtbevolkt gebied lag. Er vielen 331 doden en meer dan 2000 gewonden.

Indonesië ligt in de zogeheten Ring of Fire, een gebied in de Grote Oceaan met veel actieve vulkanen waar veel aardbevingen voorkomen.