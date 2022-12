West-Java opnieuw getroffen door een aardbeving

Het epicentrum lag volgens de Indonesische autoriteiten aan land, op 118 kilometer diepte. De beving was onder meer voelbaar in de hoofdstad Jakarta. Er is geen tsunamigevaar. De aardbeving had volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS een kracht van 5.7.

De aardbeving van vorige maand had een kracht van 5.6 en vond plaats op een diepte van 10 kilometer. Er vielen veel slachtoffers omdat het epicentrum in dichtbevolkt gebied lag. Er vielen 331 doden en meer dan 2000 gewonden. Indonesië ligt in de zogeheten Ring of Fire, een gebied in de Grote Oceaan met veel actieve vulkanen waar veel aardbevingen voorkomen.