Emotie leidend in Frans-Turkse ruzie

Macron en Erdogan, hier tijdens een NAVO-top vorig jaar, keuren elkaar geen blik meer waardig. Ⓒ foto REUTERS

ISTANBUL - Deze week is het achttien jaar geleden dat de islamitische partij AKP van de huidige president van Turkije, Recep Tayyip Erdogan, voor het eerst de verkiezingen won en aan de macht kwam. Toetreding tot de EU stond toen bovenaan het verlanglijstje van Erdogan. Na achttien jaar kunnen we stellen dat zijn doel niet bepaald is bereikt. Integendeel.