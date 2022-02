Tweede verdachte vast voor dodelijke schietpartij Bergen op Zoom

Ⓒ ANP / Hollandse Hoogte / Venema Media

BERGEN OP ZOOM - In een woning in Schiedam is dinsdagochtend een 24-jarige man gearresteerd omdat hij mogelijk betrokken is geweest bij een dodelijke schietpartij in oktober vorig jaar in Bergen op Zoom. Hierdoor kwam een 55-jarige man uit de Brabantse plaats om het leven.