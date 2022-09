Bijna vijftig arrestaties voor Franse natuurbranden in de zomer

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin had een dag eerder al gewezen op de „ongekende omvang” van de zomerse branden en bedankte de brandweerlieden voor hun werk. De Franse brandweer was de hele zomer in de weer met bosbranden, onder meer in de regio rond Bordeaux. Het vuur was in sommige gevallen erg moeilijk te bedwingen na lange perioden van droogte.

Onder de arrestanten zijn ook leden van de vrijwillige brandweer.