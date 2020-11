Taghi moet in EBI blijven: signalen van pogingen om topcrimineel te bevrijden

Dat staat in een uitspraak van de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming RSJ). Taghi diende het beroep tegen de verlengingsbeslissing in september in.

De man die volgens het Openbaar Ministerie achter tal van moorden en pogingen daartoe zit en een moordorganisatie zou hebben geleid, sinds sinds december 2019 onder de zwaarste omstandigheden in de EBI. Voor de RSJ woog mee bij de beslissing dat Taghi van juli 2015 tot aan zijn aanhouding op 16 december 2019 uit handen van politie en justitie wist te blijven.

’Eerdere moordopdrachten soms na jaren uitgevoerd’

’Hij zou in die periode in staat zijn geweest om op afstand mensen te mobiliseren om moorden te plegen. Daarbij komt uit het strafrechtelijk onderzoek naar voren dat hij over een dodenlijst beschikt waar nog tientallen mensen opstaan. Eerdere moordopdrachten werden vaak, soms na jaren, uitgevoerd’, zo staat in de uitspraak van de RSJ.

’Groot gezichtsverlies rechtsstaat bij ontvluchting’

In de rapportages van het Gedetineerden Recherche Informatiepunt (GRIP) wordt gesproken van ’een groot gezichtsverlies voor de Nederlandse rechtsstaat’ bij ontvluchting. ’Dat geldt ook als uitsluitend wordt gekeken naar de (officiële) verdenkingen in het Marengo-proces. Gelet daarop en ook op de uitzonderlijk hoge mediagevoeligheid, moet bij ontvluchting grote maatschappelijke onrust worden verwacht’, zo oordeelt de beroepscommissie. Ook is er in de afgelopen maanden informatie bij het GRIP binnengekomen, dat er gepoogd zou worden om Taghi te bevrijden.

De beroepscommissie vindt het ook voldoende aannemelijk dat toezichtmaatregelen voor gedetineerden met een vlucht- en maatschappelijk risico bij verblijf van de gedetineerde in een reguliere inrichting, deze risico’s op dit moment onvoldoende kunnen beperken. De commissie noemt de plaatsing in de EBI een ’ultimum remedium’.