Verdachte (16) van doodsteken 15-jarige Alice maand langer vast

Vrienden en familie van de doodgestoken Alice (15) tijdens de stille tocht op 14 augustus. Ⓒ ANP / HH

ROTTERDAM - Het voorarrest van het 16-jarige meisje dat vastzit op verdenking van het doodsteken van de 15-jarige Alice in een woning in Rotterdam, is met dertig dagen verlengd. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank beslist, meldt het OM donderdag. Ze wordt verdacht van moord dan wel doodslag.