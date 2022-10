Trump hint op terugkeer in 2024: ’Waarschijnlijk moet ik het maar weer doen’

De 76-jarige Trump weigerde opnieuw om zijn verkiezingsnederlaag in 2020 tegen Joe Biden te erkennen. „Ik was twee keer verkiesbaar. Ik heb twee keer gewonnen. Ik deed het de tweede keer veel beter dan voorheen”, zei Trump zaterdagavond in Robstown.

Dat hij het wellicht weer zou proberen is al langer bekend, maar de Republikein liet zich daar al enige tijd niet meer over uit. „Mijn medeburgers, deze ongelooflijke reis die we samen maken is nog maar net begonnen.”

Trump verwees in zijn speech naar de „stille meerderheid” van de Amerikaanse kiezers, die „sterker terug zijn dan ooit tevoren” en hem de overwinning moeten bezorgen.

Capitoolbestorming

Het was het eerste publieke optreden van de ex-president nadat deze week duidelijk werd dat Trump opgeroepen wordt om te getuigen voor de commissie van het parlement die de bloedige bestorming van het Capitool in Washington onderzoekt. Trump is gedagvaard voor een getuigenis op of rond 14 november, maar naar verwachting zal hij die beslissing aanvechten. Ook moet de vorige president voor 4 november documenten overhandigen.

De onderzoekscommissie zegt „overweldigend bewijs” te hebben verzameld, melden Amerikaanse media. Kort na een toespraak van Trump bij het Capitool bestormden duizenden aanhangers het parlementsgebouw in een poging de verkiezingsnederlaag van Trump tegen te houden. De Republikein maakte de commissie zaterdag openlijk belachelijk. „Ze kijken al heel lang naar me. … Ze hebben niets gevonden.”