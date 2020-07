Ⓒ AFP/ Art Valuations

Een wonder, noemt de Nederlandse kunstadviseur Johan Bosch van Rosenthal de opmerkelijke vondst van een unieke Chinese vaas. Een wonder vooral, omdat hij nog helemaal gaaf was. Het fragiele kunstwerk, dat deze week bijna acht miljoen euro opbracht op een veiling in Hongkong, stond jarenlang te verstoffen bij een oud vrouwtje.