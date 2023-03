Kaag haalt uit naar CDA om migratie: ’Past niet bij een beschaafd land als Nederland’

Kaag erkent bij het programma WNL Op Zondag dat er in de coalitie verschillend wordt gedacht over migratie en asiel. De D66-leider richt haar pijlen in het bijzonder op het CDA. „Zij kijken er als partij anders naar.” CDA-leider Hoekstra en CDA-minister De Jonge krijgen kritiek van Kaag. „Hugo de Jonge heeft eerder een uitspraak gedaan over iets dat binnen de EU een recht is: intra EU-arbeidsmigratie. Wopke Hoekstra heeft gesproken over een hek om Europa. Ik vind het niet passen bij een beschaafd land als Nederland.”

De D66-leider ziet wel dat er iets moet gebeuren om grip te krijgen op migratie. „Dat je aan migratiemanagement moet doen, dat is aan de orde. Conform de internationale verdragen.” Ook heeft Nederland volgens haar ’nooit een strategische migratie-agenda gehad’.

Kaag wil bovendien zorgen voor ’humane opvang voor asielzoekers’. „Daar moet je de eigen opvang voor versterken. Dat hebben we jarenlang in het slop laten lopen.” Daarmee steekt ze overigens ook de hand in eigen boezem, omdat haar partij ook in het vorige kabinet zat en dus wat te vertellen had over asielbeleid.

’Ook kijken naar vergrijzing’

Dat Nederland vol is gaat er bij de D66-leider niet in. „Dat is te simplistisch. Je moet ook kijken naar de vergrijzing.” Stevige uitspraken over migratie en asiel hebben volgens Kaag ook met naderende verkiezingen te maken. „Er wordt ook kleur op de wangen gezocht in de campagne.”

Ze zegt kritiek op asielopvang in sommige opzichten wel te begrijpen. „Je moet optreden tegen wangedrag, als je verhalen hoort over overlast door veiligelanders, is dat niet goed.” In de coalitie wordt al langer compleet verschillend gedacht over migratie en asiel. VVD en CDA staan vaak tegenover D66 en CU.

Ook stikstofbeleid verdeelt de coalitie. Kaag herhaalde dat stikstofdoelen in 2030 moeten worden gehaald. „Wij moeten voor de ambitie blijven staan, anders zal iedereen geraakt worden. Ik loop niet vooruit op een verkiezingsuitslag. Maar ik maak me wel zorgen.” Niemand is gehouden aan het onmogelijke, zegt Kaag over de stikstofdoelen.