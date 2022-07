Oorlog in Oekraïne Dag 135 van de invasie LIVE | ’Rusland maakt zich klaar voor nieuwe aanvallen, richt pijlen op Siversk’

Oekraïense soldaten nabij Siversk Ⓒ ANP / AFP

AMSTERDAM - De Russische invasie in Oekraïne duurt nu ruim vier maanden. Ondertussen blijven de hevige gevechten in en rond de Donbas doorgaan. In de nacht van donderdag op vrijdag zijn er Russische beschietingen geweest in de regio Charkovwaar doden en gewonden gevallen zijn. Ook in de regio Donetsk is hevig geschoten en zouden er voornamelijk burgerdoelen zijn getroffen. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in ons liveblog.