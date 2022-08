Facebook: gebruikers zien weer gewone tijdlijn, probleem opgelost

AMSTERDAM - Gebruikers van Facebook zien weer de tijdlijn die ze altijd zien als ze de app of de site openen. De verandering van woensdagochtend is teruggedraaid. Volgens moederbedrijf Meta „veroorzaakte een configuratie-wijziging problemen in de Facebook-feed van sommige gebruikers. We hebben het probleem zo snel mogelijk verholpen en verontschuldigen ons voor het ongemak.”