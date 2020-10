Eis: tbs voor zoon die zijn moeder zou hebben gedood

Omdat J. zijn daad tijdens een psychose uitvoerde, vroeg de officier van justitie hem te ontslaan van rechtsvervolging. Wel moet de samenleving tegen hem worden beschermd door een langdurige behandeling van tbs met dwangverpleging.

De man belde zelf 112 met de mededeling dat hij zijn moeder had vermoord en verstikt door bovenop haar te gaan zitten en haar mond en neus dicht te houden. Hij voegde eraan toe dat hij „er niet meer tegen kon” en dat „het lang genoeg had geduurd.” Aanvankelijk bekende hij zijn moeder te hebben gedood, maar later trok hij die verklaring weer in.

Op vragen van de rechter beriep de man zich herhaaldelijk op zijn zwijgrecht. Wel erkende hij dat stemmen hem hadden opgedragen op zijn moeder te gaan zitten, maar zij was toen al dood, zei hij.

Onderzoeken door een psychiater en een psycholoog brachten aan het licht dat de man schizofreen is, daarbij hallucineert en stemmen hoort. Hij was enige tijd in behandeling bij psychiatrische kliniek Mondriaan in Maastricht.