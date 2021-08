Agenten in kogelwerende vesten houden gezin onder schot nadat zoontje neppistool wint op kermis

Columns & Opinie

Moedermelk wordt mensenmelk: ’Is dit niet gewoon een schreeuw om aandacht?’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws. Dit keer over een bericht over een Brits ziekenhuis dat genderinclusieve taal in de geboortezorg gaat gebruiken. En dus wordt moedermelk daar vanaf nu ook wel mensenmelk genoemd om tegemoet te komen aan een betere zorg voor trans- en no...