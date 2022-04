Minister wil dat verzekeraars zorgpolissen tegen licht houden

Eind 2021 is 6,7 procent van alle verzekerden naar een andere zorgverzekeraar overgestapt; dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Met overstappen is niets mis, vindt Kuipers. „Dat houdt verzekeraars scherp.” Overstappen is echter geen doel op zich, benadrukt hij. De minister vindt het belangrijk dat mensen een passende polis kiezen. Daarvoor moet het polisaanbod „overzichtelijk en onderscheidend” zijn.

Bekijk ook: Zo besparen Nederlanders op hun zorgverzekering

Daar ontbreekt het vaak aan, blijkt uit diverse onderzoeken die op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid zijn uitgevoerd. Informatie over polissen is daarnaast lastig te begrijpen. „Dit bemoeilijkt het keuzeproces voor verzekerden en kan ertoe leiden dat verzekerden bij een klein verschil onnodig voor een duurdere polis kiezen”, schrijft Kuipers.

De minister gaat hierover in gesprek met zorgverzekeraars. Hij vraagt ze naar hun aanbod te kijken en zichzelf de vraag te stellen of bepaalde polissen daadwerkelijk iets toevoegen of dat het „eigenlijk hetzelfde product is in een ’iets ander jasje’?”, schrijft Kuipers aan de Kamer.