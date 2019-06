Judaskus Klaver bij afscheid Özdil

„Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen”, begon Özdils afscheidsbrief die Kamervoorzitter Khadija Arib voorlas in een volle vergaderzaal. „Ik heb slecht nieuws: ik vertrek uit de Tweede Kamer.” Het was een bijna woordelijke verwijzing naar de brief die Klaver vorige week naar de achterban stuurde nadat hij Özdil aan de kant had gezet.

De afscheidstoespraak zat vol verwijzingen naar Klavers moddergooien van vorige week. ’Lelijke politiek’, noemde Klaver dat bij nader inzien. Özdil sprak van ’mooie politiek’. Hij prees uitvoerig Kamerleden van andere partijen, waarbij hij terloops ook nog toespelingen maakte op zijn vermeende drankzucht. Ook zette hij Beertema (PVV) en Hiddema (Forum) in het zonnetje. Hierin was kritiek te lezen op de breidel die hem in de GL-fractie was aangelegd nadat hij selfies op sociale media had gezet met stevig-rechtse denkers.

In de ’moderne partijdemocratie’ had Özdil ervaren dat ’men het origineel niet kan kopiëren’, opnieuw een verwijzing naar de geleende looks van Jesse Klaver.

Wat ook opviel: hij noemde geen enkele GroenLinkser in zijn afscheidsrede. Toch klapte de gehele fractie uitbundig mee toen de Kamer hem op applaus trakteerde. Van Klaver kreeg hij een omhelzing, die hij als Judaskus moet hebben ervaren.

De breuk met Klaver kwam aan het licht toen Özdil in een interview pleitte om niet langer steun te verlenen aan het leenstelsel voor studenten, een maatregel die er met steun van GroenLinks is gekomen. Het interview was niet afgestemd met de partijtop. Het leidde tot een ’vertrouwensbreuk’. Klaver gooide vervolgens in een mail aan de achterban alle derrie op straat. „Hij bleef keer op keer afspraken schenden, schond de onderlinge vertrouwelijkheden, vertoonde ontoelaatbaar gedrag waardoor collega’s zich niet meer veilig voelden.”