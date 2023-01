Premium Het beste van De Telegraaf

Dader van gruwelijk verminkte paard Luc na maand nog spoorloos: forse beloning voor gouden tip

Door Susanne van Velzen Kopieer naar clipboard

Paard Luc werd met ernstige verminkingen aan zijn geslachtsdelen gevonden in Laren.

LAREN - De politie heeft nog geen spoor van de dader(s) van de gruwelijke verminking van paard Luc in Laren. De ruin werd een kleine maand geleden dood aangetroffen in een weiland achter Singer in Laren. Het paard had ernstige snijwonden in en rond de geslachtsdelen.