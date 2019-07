Kustwacht redt eerste mensen van storm Barry

Barry gaat gepaard met extreem veel regenval. Op sommige plaatsen valt dit weekeinde een halve meter regen, voorspellen meteorologen. Daarnaast zorgt de storm, die vermoedelijk uitgroeit tot een orkaan van de eerste categorie voordat hij aan land komt, voor een stormvloed waardoor de laaggelegen kustgebieden van Louisiana onder zullen lopen. Steden als New Orleans, Baton Rouge en Lafayette worden bedreigd door overstromingen.

New Orleans lijkt evenwel voorzichtig opgelucht adem te kunnen halen. De stormvloed is daar minder hoog dan eerst werd verwacht. Het water in de rivier Mississippi staat bijna een meter lager dan berekend. De verwachting is dat het niet over de rivierdijken heen zal komen.