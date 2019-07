Kustwacht redt eerste mensen wegens Barry

BARRY - De Amerikaanse kustwacht heeft twaalf mensen en een kat gered van het watergeweld in de staat Louisiana. De mensen wilden storm Barry, die afraast op de kust en naar verwachting zaterdag nog aan land komt, thuis uitzitten. Ze zijn volgens CNN in de vroege ochtend met een helikopter in veiligheid gebracht en vervolgens naar een opvangcentrum overgebracht.