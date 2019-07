Storm Barry: tienduizenden zonder stroom, wegen onbegaanbaar

De storm kwam aan land in het plaatsje Intracoastal City, iets ten zuiden van de 110.000 inwoners tellende stad Lafayette, maakte het nationale orkanencentrum (NHC) bekend. De wind bereikt er snelheden tot 120 kilometer per uur.

Barry gaat gepaard met extreem veel regenval. Op sommige plaatsen valt dit weekeinde een halve meter regen, voorspellen meteorologen. Daarnaast zorgt de tropische storm - aanvankelijk een orkaan van de eerste categorie - voor een stormvloed waardoor de laaggelegen kustgebieden van Louisiana onder zullen lopen. Steden als New Orleans, Baton Rouge en Lafayette worden bedreigd door overstromingen. Veel wegen zijn onbegaanbaar.

Geen stroom

Bij vele tienduizenden huishoudens in Louisiana is de stroom uitgevallen. Energiebedrijven melden volgens CNN dat zeker 100.000 klanten zonder elektriciteit zitten.

Veel inwoners van de stad New Orleans sloegen uit voorzorg aan het hamsteren. Zij haalden bij supermarkten massaal flessen water, snacks en andere levensmiddelen. Ook werden op sommige plaatsen zandzakken neergelegd en parkeerden mensen hun auto’s op hoger gelegen grond.

New Orleans lijkt evenwel voorzichtig opgelucht adem te kunnen halen. De stormvloed is daar minder hoog dan eerst werd verwacht. Het water in de rivier Mississippi staat bijna een meter lager dan berekend. De verwachting is dat het niet over de rivierdijken heen zal komen.

Wafelhuisjesindex

Drie wafelhuisjes in de staat Louisiana hebben in verband met de komst van storm Barry hun deuren gesloten. Lekker belangrijk, zullen de meeste mensen denken, maar opmerkelijk genoeg lezen de autoriteiten de potentiële ernst van natuurgeweld af aan het al dan niet open zijn van wafelhuisjes, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN.

De wafelhuisjesindex geeft volgens de nationale rampenbestrijdingsdienst FEMA goed weer in hoeverre lokale gemeenschappen ontwricht zijn. Als ze dicht gaan dan wordt of is de gemeenschap zwaar getroffen, is het idee. Veel factoren spelen een rol bij het al dan niet sluiten van de tenten. Te denken valt aan verplichte evacuaties, uitgevallen stroom- en watervoorzieningen, overstromingen, geblokkeerde toegangswegen en mogelijkheden voor personeelsleden om te komen.

De wafelhuisjesindex geeft ook een beeld van hoe snel een gemeenschap na een natuurramp weer gaat draaien. Als ze weer opengaan, is dat een teken dat het met de bredere gemeenschap ook beter gaat, legde FEMA in 2011 al eens uit.