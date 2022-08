’Verspilling van drinkwater wordt mogelijk duurder’

„Een andere tariefstelling kan in combinatie met meer informatie en waterbesparende technieken bijdragen aan zuiniger watergebruik en meer bewustzijn bij klanten”, bevestigt Madelon Vink van de vereniging van Drinkwaterbedrijven (Vewin) in het AD. Half september verschijnen de eerste resultaten van een onderzoek van bureau Berenschot in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar manieren om bewuster en duurzamer waterverbruik te stimuleren.

In het onderzoek wordt mogelijk gekeken naar België, waar consumenten een basisprijs betalen voor de hoeveelheid die een gemiddeld huishouden per persoon nodig heeft, en een zogenoemde comfortprijs voor alles wat daarboven zit. De comfortprijs is het dubbele van de basisprijs. Zo blijft water als eerste levensbehoefte beschikbaar, maar moet extra worden betaald voor overmatig gebruik, zoals uitgebreid de tuin besproeien of een groot zwembad vullen.