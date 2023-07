Oekraïense sluipschutters ’Fantomen van Bachmoet’ schrik van het Russische leger

Amsterdam - De ’Fantomen van Bachmoet’ worden ze genoemd, de Oekraïense sluipschutters die in het duister van de nacht op jacht gaan naar Russische officieren en iedere soldaat die zo ongelukkig is in het vizier van de hightechgeweren van het elitekorps te verschijnen.

Een Oekraïense sluipschutter bij Bachmoet in oostelijk Oekraïne. Ⓒ ANP/HH