Beelden getoond van verdachten van 20 autobranden in Ede

Op de beelden is te zien hoe de verdachten, in het zwart gekleed en met zijn drieën op een scooter, zich door de wijk verplaatsen. Zij droegen een oranje jerrycan met zich mee, die volgens de politie gebruikt is bij het in brand steken van de auto’s. Ook zijn er door de verdachten bakstenen door autoruiten gegooid. Deze worden onderzocht op DNA-sporen, aldus de politie in het tv-programma.

De beelden zijn gemaakt door buurtbewoners, die erg schrokken van het incident. Naar schatting is er voor honderdduizenden euro’s aan schade aangericht. De aanleiding van de vernielingen is onduidelijk, maar daarover gaan in de buurt wel verhalen rond. Mogelijk heeft een verkeersongeluk in december ermee te maken en zou de actie een represaille zijn. Of dit zo is, wordt onderzocht door de politie.

In de tv-uitzending deed ook burgemeester René Verhulst van Ede een oproep aan mensen om zich te melden als ze meer weten over de zaak of beelden ter beschikking kunnen stellen. „Doe die stap naar voren”, zei de burgemeester, die hoopt de zaak „samen op te lossen.”

De dag na het incident kondigde Verhulst een noodbevel uit, waardoor de politie mensen kon sommeren de wijk te verlaten.