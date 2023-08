Hittegolf: code rood in deel Frankrijk, kwik loopt op tot 42 graden

De beslissing is genomen gezien de aanhoudende hittegolf, aldus de autoriteiten. In ongeveer de helft van het land geldt al code oranje.

De piek van de hittegolf wordt dinsdag en woensdag verwacht, met mogelijk recordtemperaturen. Zo wordt voor de Rhônevallei dinsdag een temperatuur tot 42 graden voorspeld. Een dergelijke intense hitte is in Frankrijk zo laat in de zomer uiterst ongebruikelijk.