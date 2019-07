Trump definitief niet naar Nederland

Kunstverzamelaar Bert Kreuk had de originele vlag van de invasie in Normandië het liefst aan Trump willen geven bij zijn komst naar Zeeland. Koning Willem-Alexander had de Amerikaanse president er zelfs voor uitgenodigd. De Amerikaanse ambassadeur Hoekstra had al gezegd dat het onwaarschijnlijk was dat Trump de herdenking zou bijwonen, al was het alleen maar omdat er geen Amerikaanse troepen deelnamen aan de Slag om de Schelde.

Kreuk zal nu met Rutte meegaan naar Washington, alwaar de premier de vlag zal overdragen die als eerste aan land kwam in Normandië tijdens D-Day in 1944. De vlag wapperde destijds op de achtersteven van het landingsvaartuig LCC 60, dat de eerste Amerikaanse troepen aan land bracht op Utah Beach, een van de landingsstranden. Hij is sinds 2014 in bezit van Kreuk en werd enige tijd geëxposeerd in de Kunsthal in Rotterdam. De vlag wordt in de VS tentoongesteld in het Smithsonian Nationaal Historisch Museum in Washington DC.

Een woordvoerder van het Witte Huis heeft het bezoek van premier Mark Rutte aan het Witte Huis bevestigd. Het wordt de tweede keer dat Rutte in het Witte Huis wordt ontvangen. De eerste keer was begin juli vorig jaar. De woordvoerder van het Witte Huis laat weten dat de leiders het waarschijnlijk zullen hebben over economische en militaire samenwerking. Ook minister Blok (Buitenlandse Zaken) is aanwezig bij het gesprek. Blok is dan in Washington om deel te nemen aan een conferentie over religieuze vrijheden.

De Amerikaanse ambassade in Den Haag wil de deur naar een bezoek van Trump nog niet definitief dichtgooien. „Wij zullen bij de herdenking aanwezig zijn”, zegt een woordvoerder. „Dat zal met of zonder de president zijn.”