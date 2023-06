Man (61) spreekt fietsendief aan, wordt in arm, been en gezicht gestoken

Kopieer naar clipboard

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP

Enkhuizen - Een 61-jarige man uit de gemeente Enkhuizen is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 02:30 uur aan in zijn arm, been en gezicht gestoken met een steekwapen.