Pleidooi voor ’taskforce knappe koppen’ over stijgende zeespiegel

Grotere waterafvoer

Zo’n toekomstvisie is nodig om de juiste keuzes te maken voor woningbouwlocaties, natuurverbetering en manieren om onze delta leefbaar te houden. Te meer omdat de verwachting is dat rivieren een grotere waterafvoer zullen krijgen en de stijging van de zeespiegel doorzet en mogelijk versnelt.

Van den Boomen wenst niet alleen de terugkeer van een minister voor Ruimtelijke Ordening, maar ook dat deze bewindspersoon de scherpste geesten bij elkaar zet. „Uit kennisinstituten, universiteiten en ministeries.” Ideeën uit de taskforce kunnen vervolgens worden uitgebeeld, zodat heel Nederland begrijpt welke opties er zijn voor de toekomst.

Deltacommissaris Peter Glas staat er welwillend tegenover. „Het is belangrijk dat we alle relevante plannen en informatie over klimaat en klimaatverandering en alle sociaaleconomische ontwikkelingen, zoals woningbouw, mobiliteit en energie, bij elkaar brengen. Dat is een opdracht voor het nieuwe kabinet.” Een ’taskforce’ zou een uitwerking kunnen zijn, meent Glas.

Meer regie

Ook het Wereldnatuurfonds is voorstander van meer regie bij de rijksoverheid. „Sturing is zeker nodig. We moeten en mogen het eindelijk weer hebben over de inrichting van Nederland”, zegt WNF-directeur Kirsten Schuijt.

Eerder beklaagde Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, zich in de Telegraaf dat het Rijk zich al vijftien jaar niet serieus over een ruimtelijke toekomstvisie voor Nederland heeft gebogen. „We moeten onszelf de vraag durven stellen: hoe ziet Nederland er over 100 jaar uit?”, aldus Veldhuis.