Woedende cafébazen gooien Stratumseind in Eindhoven dicht

Volgens Tom van Brussel, voorzitter van de ondernemersvereniging, zijn de eerste waarschuwingen al per post onderweg. Gaan ze nog een keer in de fout dan volgt een boete van ruim 4000 euro. Dat kunnen ze er nu niet bij hebben. De helft van de cafés ging donderdag al dicht, nagenoeg de rest volgt vrijdag.

Van Brussel is furieus over de wijze waarop de horeca wordt aangepakt door de gemeente. „Als voorzitter zit ik in ieder overleg en we doen er alles aan om ons aan de regels te houden. Het probleem is alleen dat het publiek klaar is met alle regels en zich dus nergens meer aan wil houden.”