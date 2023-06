Premium Het beste van De Telegraaf

Inktzwarte geschiedenis Roermond Tranen bij herdenking heksenverbranding: ’Gruwelverhalen zijn legio’

Madam Elisabeth (rechts, in het zwart), legt met een buurtbewoonster een krans van witte bloemen bij het bezemkwintet. Ⓒ JAN-PAUL KUIT

Roermond - Op de Galgenberg waaieren vijf takkenbezems uit in een cirkel op de grond. Hand in hand staan tientallen mensen er in een kring omheen. Ze luisteren zwijgend naar het oplezen van de namen. „Merrie Duyven, Truij van Kirckhoven, Mett van Asenraed, Trincken Melers, Trincken Jegers, Elberte Opthen, Trijnken Wulms…” Middeleeuwse namen, van een inktzwarte bladzijde uit de geschiedenis.