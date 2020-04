Eerste coronadode op Texel

Er waren vier besmettingen bekend op het eiland, maar van degene die is overleden, was nog niet bekend dat het coronavirus meespeelde. De leeftijd van de overleden persoon, en eventuele andere gezondheidsklachten, zijn niet bekendgemaakt, noch datum van overlijden.

,,Het virus trekt de wereld over en het was dan ook onvermijdelijk dat het naar Texel zou komen”, reageert burgemeester Michiel Uitdehaag. „Mijn hoop dat alle getroffen Texelaars zouden genezen, is helaas niet uitgekomen. Het komt hard aan dat de eerste Texelaar nu aan het virus is overleden. Ik wil mijn medeleven betuigen aan de familie en nabestaanden.”