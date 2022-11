Baby shockeert artsen: geboren met behaarde staart

Dit blijkt uit het ziekenhuisrapport gepubliceerd in het Journal of Pediatric Surgery. Het meisje werd op de wereld gezet via een keizersnede. Bij het eerste onderzoek ontdekten de medewerkers haar staart van bijna zes centimeter lang en een diameter van vijf millimeter.

Opmerkelijk is dat het kind twee gezonde ouders heeft en nooit is blootgesteld aan straling of infecties tijdens de zwangerschap, aldus het rapport.

Als test werd er door de artsen met een naald in de staart geprikt, het jonge meisje begon naar verluidt toen hard te huilen.

Scans onthulden dat de staart niet het gevolg was van een ruggenmergprobleem , sterker nog: ze was kerngezond. De staart werd onder verdoving verwijderd.

Het is nog onbekend hoe een staart bij een mens kan ontstaan. Zeldzaam is het overigens wel, schrijft Journal of Pediatric Surgery. Er zouden slechts veertig gevallen van een ’echte staart’ gerapporteerd zijn.