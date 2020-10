Voormalig ’crimefighter’ Teeven getuigt in strafzaak Holleeder

Fred Teeven Ⓒ ANP/HH

SCHIPHOL - Voormalig officier van justitie en oud-staatssecretaris Fred Teeven getuigt donderdag in het strafproces in hoger beroep tegen Willem Holleeder, in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Teeven stond in zijn tijd als officier bekend als ’crimefighter’ en heeft veel zaken rond de zogeheten ’Hollandse netwerken’ gedaan. Holleeder geldt als een van de laatste grote vertegenwoordigers daarvan.