Viroloog Osterhaus: coronamedicijn niet snel te verwachten

Een medicijn tegen corona is niet snel te verwachten. Ja, Nederlandse wetenschappers hebben een antistof gevonden tegen het virus, maar van een doorbraak is nog geen sprake. Dat zegt viroloog Ab Osterhaus, een van de onderzoekers die meewerkte aan de vondst van het Erasmus MC en de Universiteit Utrecht. De ontdekking van het antilichaam is groot nieuws.