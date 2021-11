Premium Het beste van De Telegraaf

Twijfel over grote woorden bij COP26 Veel beloftes, maar gaat zaag in de long van Afrika?

Door Miriam Mannak Kopieer naar clipboard

Ⓒ foto ANP/HH

KAAPSTAD - De link tussen ontbossing en klimaatverandering kwam deze week tijdens de COP26 van de Verenigde Naties (VN) vaak ter sprake. Honderd wereldleiders beloofden daarom om het kappen van regenwouden tegen 2030 uit te bannen. De vraag is of dat lukt: tropisch hardhout is een lucratieve sector. Dat weten rijke landen maar al te goed.