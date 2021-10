Man slikt kilo aan spijkers en boutjes door

Door Onze redactie

Foto ter illustratie. Ⓒ vecteezy

Klaipėda - Een man uit Litouwen is door medici tijdens een operatie in het ziekenhuis ontdaan van spijkertjes, schroeven en moeren in zijn maag. In totaal had de man meer dan een kilo ijzerwaar doorgeslikt. Een van de voorwerpen was 10 cm lang.