Kerstdorp in Leeuwarden volledig vernield: poten onder rendieren kapotgeslagen

De bewoners van de wijk zijn geschokt. Onder meer de poten zijn onder de dieren weggeslagen, de geweien van steen liggen in stukken. Het zijn voorwerpen die te zwaar zijn om dagelijks naar binnen te verplaatsen.

De bewoners hebben aangifte gedaan en de camerabeelden worden bekeken om te kijken of er daders op te zien zijn.

De ravage in het kerstdorp met links op de foto Angela Vlig Mebius, één van de initiatiefnemers. Ⓒ FOTO LC

’De lol is er wel af op deze manier’

Er werd in november en begin december hard gewerkt aan het kerstdorp, dat jaarlijks veel bezoekers trekt. Het werd op 3 december geopend en zou tot en met 19 december open blijven. Bezoekers komen langs tussen 17.00 en 21.00 uur om een kijkje te nemen. Daarom doen de bewoners er alles aan om de versiering te repareren. Zij hopen dat iedereen massaal naar De Wielenpôlle blijft komen. Ook het aangrenzende woonwagenkamp is in fraaie kerstsferen verhuld.

De bewoners laten via Facebook weten in twijfel te zijn of zij volgend jaar opnieuw een kerstdorp op willen bouwen: „De lol is er wel af op deze manier.”