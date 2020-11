Aangeboden op veiling: zien hoe Mona Lisa van de muur komt

Dat gebeurt elk jaar een keer voor controle en nu mag de hoogste bieder komen kijken hoe dat in zijn werk gaat. Er valt verder onder meer een wandeling over de daken van het Louvre te verwerven, waarbij de koper wordt begeleid door de kunstenaar en zelfbenoemd ’photograffeur’ JR.

Culturele educatie

Van de opbrengst wil het Louvre onder meer een nieuwe ruimte inrichten voor culturele educatie. In dit Louvre Museum Studio, 1150 vierkante meter groot, zullen activiteiten worden gehouden voor mensen die denken dat een museum niks voor ze is, om wat voor reden dan ook. Gedacht wordt aan gezinnen, studenten, kwetsbaren en gehandicapten. „Deze periode van pandemie, die eerst de meest kwetsbaren in de samenleving treft, maakt dit project nog noodzakelijker”, zegt Jean-Luc Martinez, de directeur van het Louvre.

’Bid for the Louvre’

Martinez biedt ook nog een rondleiding door hemzelf op de veiling aan. Verschillende kunstenaars brachten ook werken in, onder wie Johan Creten, Candida Höfer, Eva Jospin, Jean-Michel Othoniel, Pierre Soulages en Xavier Veilhan. Bid for the Louvre heet de veiling, die online zal plaatsvinden en begint op 1 december.