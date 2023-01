Premium Het beste van De Telegraaf

Spectaculaire arctische vlucht Hoe en waarom ontsnapte een Wagner-commandant naar het Westen?

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

De wildernis rondom het ’arctische’ Russische stadje Nikel maakt een illegale grensovergang levensgevaarlijk. Ⓒ ANP / AFP

Oslo - Voor zover bekend is de 26-jarige Andrej Medvedev de eerste Wagner-huurling die succesvol is overgelopen naar het Westen. Medvedev stak afgelopen vrijdag vanuit Rusland de grens op spectaculaire wijze over naar Noorwegen en wacht nu in Oslo zijn asielaanvraag af.