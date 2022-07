Beschonken vrouw (32) ramt gevel van supermarkt terwijl ze kroket eet achter stuur

De bestuurder had gedronken. Dit meldt een woordvoerder van de politie. „Ze is meegenomen naar het bureau voor verhoor en met een rijverbod heengezonden.”

Het gaat om supermarkt Polo Smak. Op beelden is te zien hoe de voorzijde van het pand gedeeltelijk in elkaar gestort is en producten binnen op de grond liggen. Buurtbewoners verklaren tegenover Omroep Brabant dat de vrouw een kroket at achter het stuur. „Ik hoorde een flinke klap en zag vervolgens hoe de bestuurster uit de auto stapte en een beetje zenuwachtig heen en weer liep. Ik zag dat ze een kroketje aan het eten was”, aldus de bewoner.