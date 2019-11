Olifant ’Osama bin Laden’ doodt vijf mensen in India

Met behulp van drones konden wildlife medewerkers uiteindelijk de verblijfplaats van de agressieve olifant met de bijnaam ’Laden’ achterhalen, zo meldt het AFP. „We zijn begonnen aan het laatste onderdeel van de operatie. Door middel van twee verdovingspijlen wordt het mannetje tijdelijk uitgeschakeld”, zo meldt een senior boswachter aan het persbureau.

„Nu is het van belang dat we de olifant verplaatsen naar een bos waar geen mensen in de buurt wonen”, vult de buswachter aan. Ambtenaren die besloten dat het dier moest worden overgeplaatst, melden dat ze rekening zullen houden met het welzijn van het dier en de veiligheid van de mensen die in de omgeving wonen.

Migreren

Het beest doodde afgelopen oktober vijf mensen, waaronder drie vrouwen, in het Indiaase Goalpara district. Olifanten trekken vaak naar deze regio, waardoor een ontmoeting tussen mens en dier regelmatig resulteert in een dodelijke ontmoeting.

