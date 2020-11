Met witgepoederde handen in de boeien na melding drugsoverlast Rotterdam

Ⓒ Wijkagent Zevenkamp

Rotterdam - In de Rotterdamse wijk Zevenkamp is afgelopen weekend een inval geweest in een woning nadat er melding was gemaakt van drugsoverlast. In het pand werden niet alleen verdovende middelen aangetroffen, maar ook een man die overduidelijk met zijn handen met witte poeder was bezig geweest. De man is aangehouden.