Tata-baas komt na felle kritiek tóch naar de Kamer

Van den Berg reageerde op berichtgeving van De Telegraaf. Die bracht woensdagavond naar buiten dat de ceo weigerde gehoor te geven aan een oproep van het parlement om in Den Haag te verschijnen. „Een schoffering van het hoogste orgaan”, klonk het in het parlement, waar zelfs gegrepen werd naar een zwaarder instrument met als doel om Van den Berg desnoods verplicht naar Den Haag te halen.

Kiki Hagen (D66) Ⓒ ANP / HH

’Gedachten wisselen’

Tweede Kamerlid Kiki Hagen (D66) heeft de hoorzitting aangevraagd nu uit resultaten van de nieuwste RIVM-meting naar voren komt dat het totaal aantal stofdeeltjes van diverse gevaarlijke stoffen zoals lood en kankerverwekkende ’PAK’s’ niet is verminderd, ondanks maatregelen die Tata heeft aangekondigd. Tata deelt bepaalde inzichten overigens niet, zei de staaldirecteur bij Beau.

Hagen wil „van gedachten wisselen met de ceo over de beloftes die niet nagekomen worden” en nodigt daarom ook het RIVM uit. Hagen kreeg steun van de voltallige Kamercommissie, waarna de Tata-baas werd uitgenodigd. Woensdagmiddag meldde een woordvoerder van het bedrijf nog dat de ceo niet in zou gaan op het Kamerverzoek en Marco Workel, die gaat over veiligheid en gezondheid, namens het bedrijf een zegje zou doen. D66 dreigde Van den Berg alsnog naar de Kamer te laten komen door een parlementaire ondervraging aan te kondigen. Van den Berg had dan verplicht moeten verschijnen.

Maar na de felle kritiek is Van den Berg toch door de pomp gegaan. „Dan ga ik ernaartoe. Dat zeg ik dan bij dezen toe”, zei de directeur van de staalfabriek woensdagavond. Hagen is blij met die draai. „D66 maakt zich namelijk ernstige zorgen over de enorme gezondheidsproblemen die Tata Steel aanricht voor omwonenden. Het is belangrijk om een stevig gesprek te voeren waarin de directeur aan de Tweede Kamer komt uitleggen hoe Tata Steel haar gezondheidsbeloftes gaat nakomen. De uitnodiging staat en we ontvangen graag de officiële aanmelding van de directeur voor het gesprek van aanstaande woensdag.”