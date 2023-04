’Een schoffering van het hoogste orgaan’ Wegblijven baas Tata Steel bij parlement zorgt voor irritatie

Hans van den Berg, topman van Tata Steel Ⓒ ANP

Den Haag - Er is flinke irritatie in de Tweede Kamer nu de baas van Tata Steel Nederland weigert naar het parlement te komen. De ceo van Tata Steel, Hans van den Berg, is door Kamerleden gevraagd tekst en uitleg te geven over vervuiling van kankerverwekkende stoffen rond het terrein van de staalgigant in de IJmond, maar hij komt niet. „Een schoffering van het hoogste orgaan”, klinkt het in het parlement, waar D66 grijpt naar een zwaar instrument met als doel Van den Berg alsnog verplicht naar Den Haag te halen.