Pgp-telefoon nekt Quincy Promes

Uit onderschept berichtenverkeer, waaraan volgens justitie ook Promes deelnam, ontstond de verdenking dat de huidige speler van Spartak Moskou de spil was in een omvangrijk drugsnetwerk dat zich bezighield met cocaïne-invoer en export van synthetische drugs naar Australië.

Bronnen dicht bij het onderzoek bevestigen dat de Sky-ECC-telefoon Promes de das omdeed en voor een doorbraak zorgde. „Dankzij berichten op de telefoon konden we ook bewijzen dat hij de bedoeling had zijn neef dood te steken op een feest in de zomer van 2021”, aldus een rechercheur tegen De Telegraaf.

Familie

Deze krant onthulde in maart van dit jaar al dat Promes wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie en drugshandel. Het programma Nieuwsuur meldde zaterdag dat de oud-international ook wordt verdacht van huiselijk geweld.

Volgens bronnen zou Promes samen met familie geld geïnvesteerd hebben in een partij cocaïne. Dat zou specifiek gaan om de ruim vierduizend kilo van de harddrugs die in april 2020 door de Belgische politie werd onderschept in Antwerpen. Daarvoor werden destijds meerdere uithalers uit Amsterdam Zuidoost opgepakt. De drugs hadden een groothandelswaarde van 120 miljoen euro. De straatwaarde lag nog veel hoger.

Neersteken van neef

Onlangs maakte het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam bekend dat Promes voor het neersteken van zijn neef wordt vervolgd voor poging tot moord. Eerder was de voetballer aangeklaagd voor poging tot doodslag, dan wel zware mishandeling. In de transcriptie van de afgeluisterde tapgesprekken zou naar voren komen dat Promes zijn neef echter dood wilde steken. De telefoongesprekken vonden plaats in de nacht kort na de steekpartij.