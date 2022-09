Britse krijgsgevangene moest continu naar ABBA luisteren tijdens marteling door separatisten

Hij dacht dat hij het niet zou redden, het was de hel op aarde aldus Pinner. Met name Mamma Mia stond regelmatig op repeat, dat liet hij weten tegen The Sun. Dat hij al een hekel had aan ABBA hielp niet mee. Naar verluid zou hij naderhand nooit meer een nummer van ABBA willen horen. Ook nummers van Cher en metalband Slipknot werden ingezet om hem te breken. Dit melden Amerikaanse en Britse media.

Hij werd - naast gedwongen luisteren naar ABBA - ook veelvuldig geëlektrocuteerd en gestoken. Zo werd hij zonder enige reden gestoken in zijn dijbeen en meermaals in elkaar geslagen. Ook kreeg hij nep-executies voor de kiezen, soms samen met zijn landgenoot Aiden Aslin. Hij moest het volhouden op oud brood en smerig water, zo liet hij weten.

Pinner werd afgelopen donderdag vrijgelaten na een gevangenenruil die werd geregeld door de Saoedi’s. Pinner keerde al snel terug naar het Verenigd Koninkrijk, vanwaar hij de afgelopen maanden als de ergste tijd van leven beschreef.