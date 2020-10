Man onthoofd op straat in Parijs, dader doodgeschoten

Een omstander zou de dader ’Allahu Akbar’ hebben horen schreeuwen. De nationale anti-terreuraanklager is op de zaak gezet.

Het slachtoffer zou een leraar op een middelbare school zijn die volgens lokale media tijdens de lessen tekeningen van de profeet Mohammed liet zien.

’Agressief en dreigend’

Het incident vond plaats in Conflans-Sainte-Honorine, een gemeente in het Franse departement Yvelines. Een anti-terreureenheid zag een man met een mes. De man weigerde zijn wapen neer te leggen en was ’agressief en dreigend’, waarop hij werd doodgeschoten.

Er zijn ook berichten van een bommenvest dat de man zou hebben gedragen. Dat werd vrijdagavond niet meteen bevestigd.

Naast de door de politie doodgeschoten man lag een lichaam, meldde de politie. Volgens de eerste berichten werd het slachtoffer nabij een school aangevallen, en is de dader een vader van een leerling, terwijl de onthoofde man een leraar zou zijn. Die had volgens Le Figaro lessen over vrijheid van meningsuiting gegeven en onder meer een Mohammed-cartoon getoond. Dat is nog niet bevestigd.